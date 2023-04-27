Rutube потратит 30 миллиардов рублей на новые сервера

Rutube планирует потратить 30 миллиардов рублей на обновление своей инфраструктуры с целью увеличения числа одновременных пользователей и сравнения с конкурентом YouTube.

Деньги будут направлены на расширение сети доставки контента (CDN), увеличение серверных мощностей и масштабное обновление инфраструктуры Rutube, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники внутри Rutube. технического директора Rutube Ростислава Чернакова.

Технического директор Rutube Ростислава Чернаков рассказ в апреле CNews, что cеть платформы из 15 CDN-серверов, находящихся в России и Абхазии, к концу 2023 года планируют дополнить серверами в еще семи российских городах и в Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане.

CDN (Content Delivery Network) — это распределенная сеть серверов, используемая для ускорения доставки контента от сервера-источника до конечного пользователя. Она помогает снизить нагрузку на основной сервер и увеличить доступность информации в различных частях мира.