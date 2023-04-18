Данилу Козловского заподозрили в дискредитации армии

Московская прокуратура проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России, актер уже нашел оправдания всем неверно истолкованным словам.

Поводом для проверки Козловского послужило обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он усмотрел в некоторых словах и действиях Козловского дискредитацию ВC РФ и призывы выходить на митинги.

Актера такие обвинения привели в бешенство, и он объяснил ситуацию в телеграм-канале. Козловский сообщил, что никуда не уезжал из России, а слова, истолкованные как призыв к митингам вообще вырваны из контекста.

«Эти слова были сказаны (!!!) на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета, когда я объяснял им их актерскую задачу. Все это есть в документальном фильме о съемках сериала КАРАМОРА, доступном в сети. Поразительно, как можно вырвать из контекста отдельную фразу и выставить ее для своих личных низких целей ВОТ ТАКИМ омерзительным образом», — написал Козловский.