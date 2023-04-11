Чат-бот ChatGPT предложил свой вариант мирного договора по Украине. Соответствующую задачу он выполнил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung.

ChatGPT поручили написать письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Так, в письме к Путину говорилось, что Германия признает законные интересы России в сфере безопасности.

«Мы хотели бы предложить вам перспективу того, что конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой», — отмечалось в послании.

План урегулирования конфликта также предусматривает немедленное прекращение огня, отвод войск, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил.

При этом ChatGPT отрицает результаты референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках — он предложил предоставить автономию Донецку и Луганску в составе Украины и законодательно закрепить защиту прав русскоязычного населения в этих регионах.

Россия и Украина должны совместно восстановить пострадавшие районы при помощи международного сообщества. Кроме того, ChatGPT считает, что контроль за соблюдением договора должны обеспечить ООН, ОБСЕ и Евросоюз.

ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. Он способен работать в диалоговом режиме и поддерживает запросы на естественных языках.