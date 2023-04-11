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Сильнейший пеплопад прошел на Камчатке и закрыл Солнце. ФОТО и ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Пеплопад в поселке Ключи на Камчатке стал сильнейшим за 60 лет
Фото: © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Пеплопад в поселке Ключи на Камчатке стал сильнейшим за 60 лет, из-за гигантского облака пепла после мощного извержения вулкана Шивелуч в населенном пункте не видно солнца.

Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Высота пеплового облака составила 15-20 километров, оно уже простирается на 500 километров к северо-западу от вулкана и продолжает распространяться, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке.

«Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах— наиболее близко расположенном к Шивелучу населенном пункте – последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 сантиметра, и пеплопад продолжается»,— сказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

Пеплопады в настоящее время продолжаются в поселках Ключи и Козыревск. Существует вероятность выпадения пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском, Быстринском районах и Петропавловске-Камчатском.

Вулкану присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности. Раскаленные потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск, предупреждают ученые.

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Топ комментариев

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...

user_170529

А давайте сначала первую волну пересмотрим!

GammiPluh

Рейтинг который заработали Байрактары в Армении просто был уничтожен русским ПВО

ball-n-wall

Начальство ест мясо, а мы капусту, а в среднем едим голубцы..