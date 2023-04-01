Макс Покровский из группы «Ногу Свело» признан иноагентом

Минюст России опубликовал новый перечень людей и организаций, которые признаны иноагентами. В список попал лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский.

«Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины», — говорится в сообщении.

В число иноагентов 31 марта также внесли депутата горсовета Новосибирска, сооснователя «Общества защиты интернета», соратника Алексея Навального Сергея Бойко и главу Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова.