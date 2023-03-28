Поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза

Большая часть поставок российских энергоресурсов переориентирована на дружеские страны, так экспорт нефти в Индию вырос в 22 раза, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — цитирует ТАСС Новака.

Он подчеркнул, что большая часть поставок энергоресурсов из России в 2022 году была переориентирована на рынки дружественных стран. Индия и Китай стали ключевыми импортерами российской нефти, после того как от нее отказались США, Великобритания, ЕС.

С 5 декабря 2022 года в Евросоюзе действует эмбарго на импорт российской нефти по морю, с 5 февраля 2023-го — запрет на поставки российских нефтепродуктов. Также были установлены предельные цены для нефти из России.