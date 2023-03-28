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Российская академия наук запустила программу изучения НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Институт прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша Российской академии наук (РАН) запустил научную программу изучения неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщила пресс-служба института.

«Запускаем научную программу по изучению неопознанных летающих объектов. Если вы стали очевидцем какого-либо необычного объекта или явления на небе. Если вам показался странным вид, форма, движение объекта или явление», — говорится в сообщении телеграм-канала ИПМ.

Ученые института обратились с призывом. «Если вы просто заметили в небе что-то интересное и непонятное. Присылайте фото/видео материалы на нашу электронную почту: ufo@keldysh.ru», — написали они.

В институте также попросили указывать место, время и обстоятельства наблюдения объектов.

«Будем разбираться вместе», — пообещали ученые.

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nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

senik

Нет, просто бабло кончается, а заработать не где. Вот опять хочется в Россию. А вот нех. здесь делать,...

ball-n-wall

Вот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..