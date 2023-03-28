Российская академия наук запустила программу изучения НЛО

Институт прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша Российской академии наук (РАН) запустил научную программу изучения неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщила пресс-служба института.
«Запускаем научную программу по изучению неопознанных летающих объектов. Если вы стали очевидцем какого-либо необычного объекта или явления на небе. Если вам показался странным вид, форма, движение объекта или явление», — говорится в сообщении телеграм-канала ИПМ.
Ученые института обратились с призывом. «Если вы просто заметили в небе что-то интересное и непонятное. Присылайте фото/видео материалы на нашу электронную почту: ufo@keldysh.ru», — написали они.
В институте также попросили указывать место, время и обстоятельства наблюдения объектов.
nifnifпотому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет
slavayninАх вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.
senikНет, просто бабло кончается, а заработать не где. Вот опять хочется в Россию. А вот нех. здесь делать,...
ball-n-wallВот кто-то в профиль и анфасА я в Америке сейчас..