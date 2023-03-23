Потепление до 10 градусов придет в Новосибирск

Воздух с запада принесет в Новосибирск резкое потепление до 10 градусов, сообщила журналистам начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

«Начинает поступать воздух с запада. Ожидаем повышение температуры. В дневные часы в диапазоне 1-7 градусов», — сказала Лапчик.

По ее словам, в пятницу днем будет 2-4 градуса тепла, в субботу — 4-6 градусов тепла. В воскресенье ожидается в Новосибирске днем 7-10 градусов тепла.

Лапчик добавила, что после волны тепла, в город, возможно, опять придет волна холода. Это нормальная ситуация для марта.