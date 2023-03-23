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Потепление до 10 градусов придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Самокат
Фото: © Sibnet.ru

Воздух с запада принесет в Новосибирск резкое потепление до 10 градусов, сообщила журналистам начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

«Начинает поступать воздух с запада. Ожидаем повышение температуры. В дневные часы в диапазоне 1-7 градусов», — сказала Лапчик.

По ее словам, в пятницу днем будет 2-4 градуса тепла, в субботу — 4-6 градусов тепла. В воскресенье ожидается в Новосибирске днем 7-10 градусов тепла.

Лапчик добавила, что после волны тепла, в город, возможно, опять придет волна холода. Это нормальная ситуация для марта.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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Tanatholog

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MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

pepelmetal

Заканчивай хахлавскую пургу нести