Потепление до 10 градусов придет в Новосибирск

Фото: © Sibnet.ru
Воздух с запада принесет в Новосибирск резкое потепление до 10 градусов, сообщила журналистам начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
«Начинает поступать воздух с запада. Ожидаем повышение температуры. В дневные часы в диапазоне 1-7 градусов», — сказала Лапчик.
По ее словам, в пятницу днем будет 2-4 градуса тепла, в субботу — 4-6 градусов тепла. В воскресенье ожидается в Новосибирске днем 7-10 градусов тепла.
Лапчик добавила, что после волны тепла, в город, возможно, опять придет волна холода. Это нормальная ситуация для марта.
Tanatholog"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...
MuCbEНу так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...
pepelmetalС 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии
pepelmetalЗаканчивай хахлавскую пургу нести