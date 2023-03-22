НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Яндекс» обновил приложение для слабослышащих

Источник:
Sibnet.ru
219 0

«Яндекс» доработал приложение «Разговор», предназначенное для преобразования текста в речь и наоборот. Теперь оно доступно пользователям с iPhone.

«Теперь "Разговор" доступен не только на Android, но и на iOS. Обновленное приложение точнее распознает речь и реже ошибается. Голоса "Разговора" — мужской и женский — стали приятнее: они звучат более плавно и с живыми интонациями», — цитирует ТАСС пресс-службу «Яндекса».

Программа получила возможность оповещать пользователя, если он не слышит обращения к нему. На экране появляется крупное уведомление. Еще одна полезная опция — набор текста сообщения: если человек не может произнести слово из-за трудностей, то «Разговор» озвучит его.

Приложение «Разговор» было выпущено «Яндексом» в 2015 году, до последнего обновления оно не было доступно на iOS, но теперь его могут установить и пользователи iPhone. В Google Play приложение скачали более 100 тысяч раз.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Нейросеть впервые использовали для написания диалогов в играх
Firefox спрячет электронные адреса и телефоны от мошенников
Служба поддержки Microsoft установила пользователю пиратскую ОС
ChatGPT написал научную работу о мошенничестве с помощью чат‑ботов
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Wink: как установить родительский контроль
04.03.23, 20:16
3346
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
3910
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
3365
5
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
3525
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
74053
2
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
1569
1
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
7162
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
3898
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
4476
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
4886
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия выдвинула Западу продовольственный ультиматум
Как у ребенка получается «своя» группа крови?
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Зеленский оценил выдачу ордера на арест Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Зато Великобритания - настоящую)

MuCbE

Ну так новость то из США. Новость рассчитана на отсталых и пробитых дурачков. Ты что повелся? А если...

Times Square

Это какой-то сюрреализм. Как можно притащить из Китая автомобиль, переклеить шильдик и на полном серьезе...

mosquito__2010

Дак ты тоже Захарову во вранье обвинял, а оказалось соврал ты. Вас фейкомётчиков надо к ответственности...