«Яндекс» обновил приложение для слабослышащих

«Яндекс» доработал приложение «Разговор», предназначенное для преобразования текста в речь и наоборот. Теперь оно доступно пользователям с iPhone.

«Теперь "Разговор" доступен не только на Android, но и на iOS. Обновленное приложение точнее распознает речь и реже ошибается. Голоса "Разговора" — мужской и женский — стали приятнее: они звучат более плавно и с живыми интонациями», — цитирует ТАСС пресс-службу «Яндекса».

Программа получила возможность оповещать пользователя, если он не слышит обращения к нему. На экране появляется крупное уведомление. Еще одна полезная опция — набор текста сообщения: если человек не может произнести слово из-за трудностей, то «Разговор» озвучит его.

Приложение «Разговор» было выпущено «Яндексом» в 2015 году, до последнего обновления оно не было доступно на iOS, но теперь его могут установить и пользователи iPhone. В Google Play приложение скачали более 100 тысяч раз.