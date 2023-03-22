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Глава NVIDIA планирует стать роботом

Источник:
Sibnet.ru
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Глава NVIDIA Дженсен Хуанг
Фото: © CNBC

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал в интервью о том, что планирует руководить компанией еще лет 30, а после смерти воплотиться в теле робота и продолжить работу на посту.

«Я думаю, что вношу значительный вклад в компанию. И пока я не могу сказать, как долго это ещё продлится. Но, думаю, ещё три или четыре десятилетия. Через четыре десятилетия я смогу стать роботом и после этого управлять компанией ещё три—четыре десятилетия», — цитирует CNBC Хуанга.

В интервью Хуанг рассказал об успешных решениях вопросов с контролем экспорта поставок из Китая и проблемами с производством чипов на Тайване из-за политической напряженности. Глава компании поделился краткой историей создания NVIDIA.

Дженсен Хуанг — сооснователь, президент и генеральный директор NVIDIA, вставший у истоков компании в 1993 году. Ему уже 60 лет, что делает его старейшим руководителем в технологической сфере в мире.

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MuCbE

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