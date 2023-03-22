Нейросеть впервые использовали для написания диалогов в играх

Ubisoft представила нейросеть Ghostwriter для написания диалогов в игре. Она будет использована для озвучивания групп неигровых персонажей, что сделает открытый мир проектов более реалистичным.

В презентационном ролике показана работа Ghostwriter. Она придумывает диалоги на основании введенных сотрудником данных и описании ситуации персонажа и мира. Получилось довольно реалистично, а использование нейросети позволяет сделать реплики NPC разнообразными.

Нейросеть можно обучать, корректируя созданные ей реплики. В компании отметили, что использование Ghostwriter повысит эффективность сценаристов и дизайнеров уровней. Это позволит не тратить много времени на проработку окружения и посвятить его основным элементам игры.