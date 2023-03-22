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Певица Лолита проиграла в казино $1,7 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Лолиты

Певица Лолита Милявская поделилась историей из жизни в YouTube-шоу. Артистка рассказала, как проиграла крупную сумму в казино.

В YouTube-шоу Басты «Вопрос Ребром» Лолита отвечала на вопросы поклонников и один из них был про казино.

Милявская призналась, что в определенный период жизни она очень часто играла на деньги. Бывало, что она «зависала» в казино по трое суток. В один из таких дней к ней подошел знакомый владелец заведения с неприятной новостью.

«Он подошел, говорит: "Ты знаешь, сколько ты проиграла на круг? Ты сегодня по нулям". <…> Короче, я не помню за какое время он мне сказал, это было 1,7 миллиона долларов», — вспомнила Лолита.

Певица уточнила, что во время игры она могла выпивать и не обращать внимания на происходящее. В том числе поэтому она могла бесконтрольно тратить деньги в игорных заведениях.

Запрет на казино и ее крупный проигрыш пришлись на одно время. «И у меня пропал азарт», — призналась Лолита.

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