Acer представила электровелосипед с ИИ

Acer объявила о выпуске городского электровелосипеда ebii. Он может самостоятельно переключать скорости, основываясь на показаниях искусственного интеллекта.

Велосипед ebii не имеет привычного механизма переключения передач. Вместо него используется ИИ-помощник, регулирующий скорости на основе предпочтений пользователя, дорожных условий и других данных. Со временем нейросеть подстраивается под владельца и им практически не придется взаимодействовать.

Новинка синхронизируется со смартфоном с помощью специального приложения ebiiGO. Там можно проверить состояние батареи, выбирать режимы езды и даже отследить велосипед в случае его кражи.

Аккумулятор емкостью 460 Вт·ч рассчитан на 110 километров хода. Батарея съемная, что позволяет заряжать ее в помещении или приобрести несколько для «горячей» замены в пути.

Весит велосипед Acer ebii 16 килограммов. Он получил алюминиевую раму и всю необходимую для движения по городу подсветку. Цена и сроки выпуска новинки пока не оглашены.