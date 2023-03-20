Полина Гагарина разгневала поклонников «Голоса» поведением

Последний выпуск слепых прослушиваний «Голоса» вывел поклонников проекта из себя. Поведение Полины Гагариной показалось зрителям неуместным.

В выпуске «Голоса» от 18 марта Полину Гагарину впервые заблокировали. Это новое правило, по которому любой наставник может запретить участнику выбрать ту или иную команду. Первой этой опцией воспользовалась как раз Гагарина. Но когда заблокировали ее — певица осталась недовольна.

Во время выступления Василия Шкивидорова повернулись все наставники. Гагарина, увидев, что заблокирована, вскочила с места и начала кричать: «Кто это сделал». Затем бросилась обвинять Басту и продолжила: «Я такая злая! Я с тобой не разговариваю».

Поведение Гагариной вызвало возмущение в Сети. В официальной группе «Голоса» во «ВКонтакте» они написали, что певица ведет себя некрасиво, а ее дерзкая манера «мне все должны» уже изрядно надоела.