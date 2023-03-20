Зрители «Маски» возмутились решению выгнать Феникса

Зрители шоу «Маска» устроили бунт в соцсетях после того, как члены жюри приняло решения разоблачить Феникса.

В шестом выпуске «Маски» в номинацию попали Ворон, Феникс и Скунс. Ворона спасли зрители, а судьям пришлось выбирать между Фениксом и Скунсом. В итоге из проекта выбыл Феникс, за маской скрывалась певица Виктория Дайнеко.

Развязка «Маски» получилась драматичной. Поскольку в состав жюри входит бывший возлюбленный певицы Алексей Воробьев, который в том числе проголосовал против Феникса, зрителей возмутила ситуация еще сильнее.

В комментариях в официальной группе шоу во «ВКонтакте» пользователи Сети пишут, что выбор жюри оказался несправедливый. По их мнению, Дайнеко (Феникс) имеет лучшие вокальные данные, чем участник в маске Скунса.

Фанатов проекта также разозлило, что Валерия объяснила свое решение выгнать Феникса, тем, что уверена — за маской Скунса скрывается ее дочь Шена Шульгина.