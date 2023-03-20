Зрители «Маски» возмутились решению выгнать Феникса

Зрители шоу «Маска» устроили бунт в соцсетях после того, как члены жюри приняло решения разоблачить Феникса.
В шестом выпуске «Маски» в номинацию попали Ворон, Феникс и Скунс. Ворона спасли зрители, а судьям пришлось выбирать между Фениксом и Скунсом. В итоге из проекта выбыл Феникс, за маской скрывалась певица Виктория Дайнеко.
Развязка «Маски» получилась драматичной. Поскольку в состав жюри входит бывший возлюбленный певицы Алексей Воробьев, который в том числе проголосовал против Феникса, зрителей возмутила ситуация еще сильнее.
В комментариях в официальной группе шоу во «ВКонтакте» пользователи Сети пишут, что выбор жюри оказался несправедливый. По их мнению, Дайнеко (Феникс) имеет лучшие вокальные данные, чем участник в маске Скунса.
Фанатов проекта также разозлило, что Валерия объяснила свое решение выгнать Феникса, тем, что уверена — за маской Скунса скрывается ее дочь Шена Шульгина.
GammiPluhОни уже переобулись и заявили что их не так поняли
GammiPluhЦитата(Иркут 69 @ 20.3.2023, 10:26) Ответка не замучает? Саданет он...Этим жильцам планеты Земля давно...
gena415на Украине идёт ,так называемая СВО ,а если Польша впрегётся по настоящему то там будет война со всеми...
shatlnk"По улицам Слона водили,Как видно, напоказ -Известно, что Слоны в диковинку у нас - Так за Слоном толпы...