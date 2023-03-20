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ChatGPT написал научную работу о мошенничестве с помощью чат‑ботов

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина-робот с искусственным мозгом в руках
Фото: © julien Tromeur / Unsplash License

Одна из первых резонансных статей об использовании чат-ботов в преступных целях оказалась написана нейросетью. Эксперты, проверявшие работу, не смогли обнаружить в ней никаких признаков применения ChatGPT. 

Научная работа «Чатерство и читерство: обеспечение академической честности в эпоху ChatGPT» оказалась написана нейросетью, сообщили авторы The Guardian. Они не держали этого в секрете, но редакторы журнала Innovations in Education and Teaching International, где статья была опубликована, не сообщили этого рецензентам.

Статья вызвала бурное обсуждение и огромный интерес среди британских ученых. Это была первая работа с выражением обеспокоенности использования ChatGPT для написания научных работ.

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«Мы хотели продемонстрировать, что ChatGPT способен создавать тексты высокого качества. Это похоже на гонку вооружений. Технологии развиваются очень быстро, и университетам будет сложно опередить их», — рассказала Дебби Коттон, выступавшая в качестве главного автора статьи.

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