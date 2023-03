Одна из первых резонансных статей об использовании чат-ботов в преступных целях оказалась написана нейросетью. Эксперты, проверявшие работу, не смогли обнаружить в ней никаких признаков применения ChatGPT.

Научная работа «Чатерство и читерство: обеспечение академической честности в эпоху ChatGPT» оказалась написана нейросетью, сообщили авторы The Guardian. Они не держали этого в секрете, но редакторы журнала Innovations in Education and Teaching International, где статья была опубликована, не сообщили этого рецензентам.

Статья вызвала бурное обсуждение и огромный интерес среди британских ученых. Это была первая работа с выражением обеспокоенности использования ChatGPT для написания научных работ.

«Мы хотели продемонстрировать, что ChatGPT способен создавать тексты высокого качества. Это похоже на гонку вооружений. Технологии развиваются очень быстро, и университетам будет сложно опередить их», — рассказала Дебби Коттон, выступавшая в качестве главного автора статьи.