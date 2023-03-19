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Российские силы начали «бешеный» штурм южной части Артемовска

Источник:
Sibnet.ru
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Российские бойцы начали «бешеный» штурм украинских позиций на юге Артемовска (Бахмута). Ранее стало известно о сильных боях в районе стадиона «Авангард» в южной части города.

В ночь на воскресенье российские штурмовые подразделения при мощной поддержке артиллерии активизировали наступление в районе улиц Геологов и Корсунского. Кроме того, военным удалось продвинуться еще на несколько кварталов в районе Буденовки, сообщает телеграм-канал «Военкоры "Русской весны"».

Российские бойцы снова предпринимают попытку форсировать реку Бахмутку. Сейчас они подыскивают место, откуда можно быстрее перебраться на правый берег.

Ранее стало известно о сильных боях в районе стадиона «Авангард» в южной части города. Власти ДНР сообщили, что российские силы контролируют уже до 70% территории Артемовска, а также закрепились на заводе АЗОМ.

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