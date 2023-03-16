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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Маск оценил крушение американского дрона восклицательным знаком

Источник:
Sibnet.ru
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Миллиардер Илон Маск
Фото: © Sibnet.ru

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море — в своем Twitter он опубликовал краткое сообщение из восклицательного знака.

Европейское командование Вооруженных сил США 14 марта сообщило о столкновении самолета с дроном над международной акваторией Черного моря. Аппарат в результате рухнул в море и утонул.

По данным американских военных, MQ-9 Reaper был перехвачен двумя российскими истребителями Су-27. Один из них задел винт беспилотника, после чего тот потерял возможность держаться в воздухе.

Российское Минобороны заявило, что полет американского беспилотника «осуществлялся с выключенными транспондерами», а также с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства

Министерство подчеркнуло, что российские истребители Су-27, поднятые на перехват цели, «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».

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Топ комментариев

shatlnk

да, как можно такой денежный насос перенести куда то?

pepelmetal

"Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию" А что их аппарат делал так далеко от дома, вот и будут...

Asd10

Трещит шаблон, качается...И где в заголовке термин "указал"?Эмиграция пагубно влияет на зрение, Сашок???)))

niktb

Ну, японцы, пусть и праворукие, - далеко оставят автотаз!