Маск оценил крушение американского дрона восклицательным знаком

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на крушение американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море — в своем Twitter он опубликовал краткое сообщение из восклицательного знака.

Европейское командование Вооруженных сил США 14 марта сообщило о столкновении самолета с дроном над международной акваторией Черного моря. Аппарат в результате рухнул в море и утонул.

По данным американских военных, MQ-9 Reaper был перехвачен двумя российскими истребителями Су-27. Один из них задел винт беспилотника, после чего тот потерял возможность держаться в воздухе.

Российское Минобороны заявило, что полет американского беспилотника «осуществлялся с выключенными транспондерами», а также с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства

Министерство подчеркнуло, что российские истребители Су-27, поднятые на перехват цели, «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».