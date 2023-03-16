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Функция безопасности Windows 10 замедлила игры

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из игры Microsoft Flight Simulator
Фото: © кадр из игры Microsoft Flight Simulator

Журналисты обнаружили, что функция безопасности на основе виртуализации Virtualization Based Security (VBS) может быть включена по умолчанию в Windows 10 и влиять на производительность в играх. В некоторых проектах ее отключение приводит к увеличению FPS на 10-15%.

Авторы блога Tom’s Hardware заметили, что после недавнего обновления Windows 10 получила функцию VBS и оказалась включена по умолчанию. Они решили проверить, влияет ли она на производительность в играх.

В качестве тестового стенда был использован компьютер на базе Core i9-13900K с 32 Гб оперативной памяти DDR5 и видеокартой GeForce RTX 4090. Игры устанавливались на SSD и запускались несколько раз — с активным VBS и без. 

В большинстве проектов отключение VBS привело к росту FPS на 5% при средних настройках графики и на 2% при игре в 4K. Но в некоторых, например, Microsoft Flight Simulator, удалось получить прирост в 10% и 15% соответственно

Но были и игры, не изменившие показания при выключении VBS, например, Bright Memory Infinite, A Plague Tale: Requiem, Borderlands 3, Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption 2. Однако в Total War: Warhammer 3 производительность была одинакова нестабильна, что с режимом безопасности на основе виртуализации, что без него.

Журналисты отметили, что в изменениях производительности «виноват» не только VBS, но и драйвер видеокарты. Они не отрицают, что в будущем при его доработке опция безопасности не будет влиять на FPS в играх.

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Топ комментариев

shatlnk

да, как можно такой денежный насос перенести куда то?

pepelmetal

"Наш аппарат MQ-9 проводил рутинную операцию" А что их аппарат делал так далеко от дома, вот и будут...

Asd10

Трещит шаблон, качается...И где в заголовке термин "указал"?Эмиграция пагубно влияет на зрение, Сашок???)))

niktb

Ну, японцы, пусть и праворукие, - далеко оставят автотаз!