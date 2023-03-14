Госдума установила наказание за дискредитацию добровольцев

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев.
Сейчас ответственность предусмотрена только за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. Поправки распространяют действие статьи 280.3 УК РФ и на добровольческие формирования.
В действующей редакции, за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, максимально грозит до трех лет лишения свободы. Новый закон увеличивает этот срок до пяти лет лишения свободы.
Также увеличивается до семи лет лишения свободы максимально возможное наказание в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам. Сейчас оно установлено на уровне до пяти лет лишения свободы.
Закон также распространяет на добровольческие формирования действие статьи 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ грозит до 15 лет лишения свободы.
nicollaichКак американцы относятся к индейцам и афроамериканцам? Первых уничтожили, вторых насильно привезли в...
userkcуверен, крайне положительное мнение у американцев к самим себе
GammiPluhОооо, приехали, сказал что кинут на бабки инвесторов и посадят руководителей - это жесть, видимо проблему...
Asd10Ну вот и совершенно логичный ответ на вопрос почему американцы к нам негативно относятся. Вангую, что...