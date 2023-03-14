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Госдума установила наказание за дискредитацию добровольцев

Источник:
ТАСС
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Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев.

Сейчас ответственность предусмотрена только за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. Поправки распространяют действие статьи 280.3 УК РФ и на добровольческие формирования.

В действующей редакции, за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, максимально грозит до трех лет лишения свободы. Новый закон увеличивает этот срок до пяти лет лишения свободы.

Также увеличивается до семи лет лишения свободы максимально возможное наказание в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам. Сейчас оно установлено на уровне до пяти лет лишения свободы.

Закон также распространяет на добровольческие формирования действие статьи 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ. Сейчас за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ грозит до 15 лет лишения свободы.

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