Строители возвели пилон Центрального моста в Новосибирске на 112 из 114 метров, оставшиеся два метра строители нарастят до конца марта, сообщает группа «ВИС».

Монолитный пилон в виде буквы «Н» – самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в столице Сибири. На нем будет смонтирована вантовая система, которая с помощью 70 стальных тросов будет удерживать пролет моста длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысячи тонн.

Такое проектное решение позволило избежать устройства объемных опор моста на берегу реки и сохранить парк «Городское начало». Работа по обстройке пилона под монтаж вантовой системы начнется в апреле и продолжится до осени.

«Это технологически сложная и ответственная часть работы, которая будет выполняться с привлечением специализированной российской организации, аттестованной производителем вант – французской компанией Freyssinet», – рассказал заместитель генерального директора «ВИС» Владислав Вавилин.

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области выявила отставание при строительстве четвертого моста через Обь, на конец 2022 года готовность объекта составляла 55% при плановом значение на 31 декабря 2022 года 78,7%.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, получивший название Центральный, соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом. Проезд по мосту планируется сделать платным.