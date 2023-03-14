НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA построит буксир для спуска с орбиты МКС

Источник:
Sibnet.ru
275 1
МКС, модуль «Звезда»
Фото: © NASA

NASA построит космический буксир, который позволит безопасно направить Международную космическую станцию в океан после окончания срока ее эксплуатации в 2030 году.

Стоимость буксира может составить около 1 миллиарда долларов, однако может быть пересмотрена после получения предложений от отраслевых компаний, которые выступят партнерами агентства.

Изначальный план по утилизации МКС предполагал использование российского беспилотного корабля «Прогресс», однако после недавних утечек жидкостей из «Прогресса» и «Союза» в NASA хотят иметь запасной вариант.

После того как в 2030 году закончится продленный срок эксплуатации МКС, ее направят для контролируемого разрушения в атмосферу, после чего обломки станции упадут в южную часть Тихого океана.

Тема: Человек и космос
Земле угрожает падение опасного астероида
Анна Кикина вернется с МКС на Землю
Космический телескоп заснял невозможные галактики
Экстремальная вспышка произошла на Солнце
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации
Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены
Киев назвал сроки начала контрнаступления
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль отреагировал на планы Запада привлечь Россию к суду
США из-за России не смогут бесконтрольно печатать доллары
Появилось предложение штрафовать на 1 млн за скручивание пробега
Мнение американцев о России рекордно ухудшилось
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Бойцы «Вагнера» захватили выгодные позиции в Артемовске
39
Почему Артемовск так важен для Украины и России
38
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
34
Украина впервые использовала американскую «умную бомбу»
33
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации