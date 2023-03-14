NASA построит буксир для спуска с орбиты МКС

NASA построит космический буксир, который позволит безопасно направить Международную космическую станцию в океан после окончания срока ее эксплуатации в 2030 году.

Стоимость буксира может составить около 1 миллиарда долларов, однако может быть пересмотрена после получения предложений от отраслевых компаний, которые выступят партнерами агентства.

Изначальный план по утилизации МКС предполагал использование российского беспилотного корабля «Прогресс», однако после недавних утечек жидкостей из «Прогресса» и «Союза» в NASA хотят иметь запасной вариант.

После того как в 2030 году закончится продленный срок эксплуатации МКС, ее направят для контролируемого разрушения в атмосферу, после чего обломки станции упадут в южную часть Тихого океана.