Shaman решил, что Собчак и Гудков в него влюбились

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в новом интервью ответил на критику в адрес своего творчества. Он считает, что Ксения Собчак и Александр Гудков влюбились в него.

«Ксения Анатольевна посвятила мне постов 10 или 15. У меня реально такое ощущение, что она… банально влюбилась», — сказал Shaman ТАСС по поводу негативных высказываний ведущей.

Также певец вспомнил о пародии на песню «Я русский» от Александра Гудкова. Шоумен записал клип и спел песню «Я узкий». Shaman уверен, что порыв Гудкова был связан с любовью к его творчеству, но пародией остался недоволен.

«Честно признаюсь, ждал чего-то большего. Гудков — он же специалист в юморе. Вот я и думал, будет смешнее. Мне показалось, пресновато», — сказал Дронов.