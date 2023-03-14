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Shaman решил, что Собчак и Гудков в него влюбились

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ярослава Дронова

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в новом интервью ответил на критику в адрес своего творчества. Он считает, что Ксения Собчак и Александр Гудков влюбились в него.

«Ксения Анатольевна посвятила мне постов 10 или 15. У меня реально такое ощущение, что она… банально влюбилась», — сказал Shaman ТАСС по поводу негативных высказываний ведущей.

Также певец вспомнил о пародии на песню «Я русский» от Александра Гудкова. Шоумен записал клип и спел песню «Я узкий». Shaman уверен, что порыв Гудкова был связан с любовью к его творчеству, но пародией остался недоволен.

«Честно признаюсь, ждал чего-то большего. Гудков — он же специалист в юморе. Вот я и думал, будет смешнее. Мне показалось, пресновато», — сказал Дронов.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

GammiPluh

Оооо, приехали, сказал что кинут на бабки инвесторов и посадят руководителей - это жесть, видимо проблему...

Snikolas

Трепещите амероукропитеки Великая Россия Сила.

mosquito__2010

"общается и взаимодействует внутри себя на русском языке" - признак типичной украинской шизофрении.

mosquito__2010

Мне больше интересно мнение различных балаболок.