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Новые серии «Акушерки» выйдут на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Премьера новых эпизодов многосерийной мелодрамы «Акушерка» состоится на канале «Россия» 13 марта.

В новом сезоне сериала «Акушерка» талантливому врачу-акушеру Татьяне Скворцовой в исполнении Ирины Пеговой вновь придется принимать судьбоносные решения, искать ответы на самые деликатные вопросы своих пациентов и каждый раз вместе с ними радоваться появлению на свет нового человека.

По сюжету, Татьяна Скворцова становится заведующей родильным отделением крупной многопрофильной больницы в Озерске. Формально это понижение, но Татьяна довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а можно, наконец, вернуться к любимому делу – помогать младенцам рождаться на свет.

Однажды в отделении случается пожар, и его последствия переворачивают всю жизнь Татьяны. Теперь ей предстоит спасать не только новорожденных и их мам, но и свою собственную семью.

В новых сериях зрители увидят еще больше сложных и интересных медицинских историй, происходящих не только в родильном, но и других отделениях клиники. И как бы ни «горела» главная героиня на любимой работе, она все так же хочет устроить свою личную жизнь и обрести простое женское счастье.

Премьера новых серий «Акушерки» состоится 13 марта в 21:20 на телеканале «Россия».

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