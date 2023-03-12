Новые серии «Акушерки» выйдут на канале «Россия»

Премьера новых эпизодов многосерийной мелодрамы «Акушерка»
состоится на канале «Россия» 13 марта.
В новом сезоне сериала «Акушерка» талантливому врачу-акушеру
Татьяне Скворцовой в исполнении Ирины Пеговой вновь придется принимать
судьбоносные решения, искать ответы на самые деликатные вопросы своих пациентов
и каждый раз вместе с ними радоваться появлению на свет нового человека.
По сюжету, Татьяна Скворцова становится заведующей родильным
отделением крупной многопрофильной больницы в Озерске. Формально это понижение,
но Татьяна довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а
можно, наконец, вернуться к любимому делу – помогать младенцам рождаться на
свет.
Однажды в отделении случается пожар, и его последствия
переворачивают всю жизнь Татьяны. Теперь ей предстоит спасать не только новорожденных
и их мам, но и свою собственную семью.
В новых сериях зрители увидят еще больше сложных и интересных
медицинских историй, происходящих не только в родильном, но и других отделениях
клиники. И как бы ни «горела» главная героиня на любимой работе, она все так же
хочет устроить свою личную жизнь и обрести простое женское счастье.
Премьера новых серий «Акушерки» состоится 13 марта в 21:20 на телеканале «Россия».