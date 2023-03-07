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«Газпром» восстановил прокачку газа через Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Газпром (Турецкий поток)
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа на 7 марта составил 42,37 миллиона кубометров, следует из сообщения на сайте Оператора ГТС Украины. Это является максимальным технически возможным объемом на данном направлении.

В 2022 году «Газпром» поставлял через украинский маршрут в среднем 41–42 миллиона кубометров ежедневно. Таким образом, показатель вернулся к значениям, которые наблюдались до начала спецоперации.

Сейчас газ из России в Европу поступает только через Украину и Турцию. В январе объем поставок газа через украинскую территорию снижался, достигнув исторических минимумов в 24,2 миллиона кубометров.

Это объяснялось падением спроса на российский газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, со стороны европейских покупателей. «Газпром» впервые увеличил прокачку 1 февраля.

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