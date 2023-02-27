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Медведев пригрозил крахом человеческой цивилизации без России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации / CC BY 4.0

Вопрос существования России будет решен совместно с дальнейшим существованием всей человеческой цивилизации, заявил запредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Точки невозврата».

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — написал Медведев в статье для «Известий».

По его мнению, враги России не желают понять, что их цели приведут к тотальному фиаско. «Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы», — пригрозил Медведев.

Он назвал «опасными заблуждениями» иллюзии Запада, что, разрушив СССР без единого выстрела, они смогут без проблем смогут разрушить нынешнюю Россию.

В 2018 году в фильме Владимира Соловьева на тему ядерного противостояния президент России Владимир Путин задался вопросом: «Зачем нам такой мир, если там не будет России?».

Позднее российский лидер пояснил, что речь шла о том, готова ли страна использовать имеющееся в ее распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты себя и своих интересов.

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Политика #Мир
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