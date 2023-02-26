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Лисенка разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НТВ

Лисенок, Пиковая дама и Скунс оказались в номинации в четвертом выпуске шоу «Маска», разоблачить решили Лисенка.

По итогам выступления в трех группах зрители отправили в номинацию участников, которые скрывались под масками Лисенка, Пиковой дамы и Скунса.

В финальном голосовании зрители спасли Пиковую Даму, а члены жюри предпочли оставить в проекте Скунска. Лисенку предстояло разоблачение. Под маской оказалась продюсер Яна Рудковская.

В предыдущем выпуске маску пришлось снять Дикобразу, под ней скрывался солист группы «Фристайл» Вадим Казаченко.

В шоу «Маска» остались Ворон, Горностай, Гусеница, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая дама, Пудель, Шаурма, Скорпион, Скунс и Хомяк.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

antibacila

Я вот чего не понимаю. КАК наш танк оказался в берлине, это же надо получить добро на транспортировку...

pepelmetal

Они уже давно вторгнулись, в белом доме сейчас обитают!

mosquito__2010

Предмета нет а Байден против. Парадокс эпохи.

antibacila

Получается, что важный опорный пункт охраняли 4 человека?