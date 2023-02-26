Лисенка разоблачили в шоу «Маска»

Лисенок, Пиковая дама и Скунс оказались в номинации в четвертом выпуске шоу «Маска», разоблачить решили Лисенка.

По итогам выступления в трех группах зрители отправили в номинацию участников, которые скрывались под масками Лисенка, Пиковой дамы и Скунса.

В финальном голосовании зрители спасли Пиковую Даму, а члены жюри предпочли оставить в проекте Скунска. Лисенку предстояло разоблачение. Под маской оказалась продюсер Яна Рудковская.

В предыдущем выпуске маску пришлось снять Дикобразу, под ней скрывался солист группы «Фристайл» Вадим Казаченко.

В шоу «Маска» остались Ворон, Горностай, Гусеница, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая дама, Пудель, Шаурма, Скорпион, Скунс и Хомяк.