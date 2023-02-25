Разгадана постоянная зацикленность человека на сексе

Основными причинами, по которым идея секса для некоторых людей становится навязчивой, являются психологические проблемы и расстройства сексуального поведения, а также отсутствие интимной жизни.

Одна из ключевых причин, почему некоторые люди постоянно говорят о сексе, заключается в глубинных психологических проблемах, рассказал клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

«Люди, пережившие травму, например сексуальное насилие или нападение, могут стать гиперсексуальными, чтобы справиться с травмой. Они также могут использовать секс как способ почувствовать себя хозяином положения или заглушить эмоциональную боль», – объяснил он.

Кроме того, люди, страдающие определенными психическими заболеваниями, такими как биполярное расстройство или пограничное расстройство личности, могут испытывать гиперсексуальность как симптом своего заболевания.

«Некоторые люди, которые постоянно говорят о сексе, также могут использовать это как способ компенсировать недостаток близости в своей жизни. Они могут чувствовать себя одинокими, разобщенными или нереализованными в своих отношениях», – отметил Самбурский.

Справедливо последнее может быть и для одиноких людей, которые ищут партнера. Они могут говорить о сексе в попытке показаться более раскрепощенными и за счет этого привлекательными, установить связь с другими людьми.

«Еще одна причина, по которой некоторые люди постоянно говорят о сексе, – наличие сексуальной зависимости или компульсивного расстройства сексуального поведения. Эти люди не могут контролировать свои сексуальные влечения и импульсы», – подчеркнул психолог.