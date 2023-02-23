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Дефицит удобрений из РФ угрожает миру продовольственным коллапсом

Источник:
Sibnet.ru
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Уборочная, зерно, пшеница, мука
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Украинский конфликт подчеркнул роль России как крупнейшего экспортера удобрений. Но из-за санкций сотни тысяч тонн подкормок заблокированы в портах, что может привести к значительному падению производства продуктов, пишет Bloomberg.

По данным Международного валютного фонда, страны Африки, Азии и Латинской Америки наиболее подвержены потрясению от роста цен на продовольствие и удобрения, вызванных конфликтом России с Украиной.

Год спустя потрясения на мировых рынках удобрений рассматриваются ООН как основной риск для доступности продовольствия в 2023 году, цитирует ИноСМИ издание.

Осознание того, что большая часть мира полагается на поставки многих видов удобрений лишь несколькими странами, в частности Россией, а также ее союзниками в лице Белоруссии и Китая, вызывает тревогу в мировых столицах.

А гонка за удобрениями насторожила США и их союзников в отношении стратегической зависимости от сельскохозяйственных ресурсов, которые являются ключевым фактором, определяющим продовольственную безопасность.

Это вывело удобрения — и тех, кто их контролирует, — на передний план политической повестки во всем мире: Госдеп США усиливает экспертные знания в области удобрений, президенты пишут о них в Twitter, они фигурируют в избирательных кампаниях и становятся предметом напряженности между странами, а также рычагом влияния в дипломатии.

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Топ комментариев

GammiPluh

Беспилотник опять что-то транслирует? У вас все не враги - но вы всех либо поработили, либо уничтожили......

saxat

"Байден пообещал не уничтожать Россию" Вот ведь добродетель то какой! Ну мать Тереза просто..

ecima

Гитлер тоже обещал не нападать на СССР, и где он?

Алекс555

Нельзя верить США ,да и западу.Опять замануха. Сами США может ещё что-то изобретают.