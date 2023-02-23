Дефицит удобрений из РФ угрожает миру продовольственным коллапсом

Украинский конфликт подчеркнул роль России как крупнейшего экспортера удобрений. Но из-за санкций сотни тысяч тонн подкормок заблокированы в портах, что может привести к значительному падению производства продуктов, пишет Bloomberg.

По данным Международного валютного фонда, страны Африки, Азии и Латинской Америки наиболее подвержены потрясению от роста цен на продовольствие и удобрения, вызванных конфликтом России с Украиной.

Год спустя потрясения на мировых рынках удобрений рассматриваются ООН как основной риск для доступности продовольствия в 2023 году, цитирует ИноСМИ издание.

Осознание того, что большая часть мира полагается на поставки многих видов удобрений лишь несколькими странами, в частности Россией, а также ее союзниками в лице Белоруссии и Китая, вызывает тревогу в мировых столицах.

А гонка за удобрениями насторожила США и их союзников в отношении стратегической зависимости от сельскохозяйственных ресурсов, которые являются ключевым фактором, определяющим продовольственную безопасность.