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Лавина перекрыла дорогу на юге Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: acidka / Attribution License

Автодорогу Курагино — Черемшанка на юге Красноярского края перекрыли из-за схода лавины, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, объем сошедшего снега на 26 километре автодороги составил 513,6 кубометра. По прогнозам синоптиков, сохраняется опасность повторного схода лавины.

Движение транспорта ограничено на всей проезжей части. В селе Черемшанка, куда ведет трасса, проживают более 1 тысячи человек.

Село находится в Курагинском районе, который относится к числу горных — на его территории расположены Саянские горы.

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