Нейросети начали следить за состоянием дорог в Москве

Столичный департамент информационных технологий (ДИТ) начал применять нейросети для выявления плохих дорог. Искусственный интеллект успешно справляется с обнаружением некачественной разметки и повреждения асфальта.

«Нейронная сеть уже умеет находить ямы, стертую разметку, повреждения бортового камня, загрязнения остановок и дорожных знаков и другие нарушения. Применение ИИ поможет городским службам быстрее узнавать о недочетах, чтобы оперативнее устранять их», — цитирует ТАСС пресс-службу столичного ДИТ.

Более 20 автомобилей оборудованы специальными мобильными комплексами, анализирующими прямо на ходу состояние дороги, придорожной инфраструктуру и близлежащего пространства. Это позволяет быстро находить неполадки и оповещать о них диспетчера, принимающего окончательное решение о вызове той или иной службы для ремонта.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков отметил, что время на выявление нарушений с использованием нейросети сокращается втрое: инспектору на это необходимо, в среднем, 16 минут, а искусственный интеллект справляется за 5 минут.

В пресс-службе ДИТ отметили, что использование искусственного интеллекта позволяет операторам сосредоточиться непосредственно на нарушениях и не тратить время на анализ всей обстановки. Это помогает быстрее оповещать городские службы о неисправностях. В 2022 году нейросети помогли выявить 53 тысячи нарушений.