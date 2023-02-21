НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Энтузиаст придумал как хранить в YouTube роликах файлы

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Логотип YouTube
Фото: © Alexander Shatov / Unsplash License

Пользователь GitHub с ником DvorakDwarf написал небольшую утилиту, позволяющую встроить файлы в YouTube ролики. С ее помощью можно превратить видеохостинг в бесконечное облачное хранилище.

«YouTube не имеет ограничений на количество видео, которое вы можете загрузить. Это означает, что он мог бы быть бесконечным облачным хранилищем, если бы вы смогли встраивать файлы в видео с помощью какого-либо инструмента», — написал DvorakDwarf в комментарии под программой.

Чтобы преобразовать файлы в видео, нужно скачать программу с GitHub и установить ее согласно инструкции, заархивировать все файлы, предназначенные для преобразования в видео, а далее запустить исполняемый файл, чтобы получить вариант для загрузки на YouTube. Для распаковки скачанных «роликов» нужно воспользоваться функцией dislodge.

Способ работает благодаря тому, что байты могут интерпретироваться как числа в диапазоне от 1 до 255. Это число может быть представлено пикселями, используя один из двух режимов: RGB или двоичный, что дает возможность преобразовать любой файл в видеоролик.

Разработчик DvorakDwarf пообещал вернуться к программе позже и доработать ее до более удобного вида. Если утилита получит широкое распространение, то он создаст мастер конвертации, упрощающий загрузку файлов на YouTube.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Starlink предложил ненадежный глобальный роуминг за 200 долларов
Искусственный интеллект научился играть в Minecraft
«Яндекс» добавил в поиск конвертер криптовалют
Нейросеть показала города России в облике людей
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
17.02.23, 17:09
1492
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
1365
5
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
1846
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
9457
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
1841
0
Как выбрать
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
14.02.23, 00:28
5024
1
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
1822
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
2525
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
3388
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
4506
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ozon или Wildberries: где покупать лучше?
Послание Путина: каких сюрпризов ждать от президента
Названа главная тема послания Путина
Empress отчиталась о взломе Hogwarts Legacy
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Uynachalnica

Ух ты, неужто, а до этого 20 лет что мешало подсказать вкладывать в Россию?

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

фу, фу, блин... бедные животные... господи на сколько же это ужасно все даже звучит