Энтузиаст придумал как хранить в YouTube роликах файлы

Пользователь GitHub с ником DvorakDwarf написал небольшую утилиту, позволяющую встроить файлы в YouTube ролики. С ее помощью можно превратить видеохостинг в бесконечное облачное хранилище.

«YouTube не имеет ограничений на количество видео, которое вы можете загрузить. Это означает, что он мог бы быть бесконечным облачным хранилищем, если бы вы смогли встраивать файлы в видео с помощью какого-либо инструмента», — написал DvorakDwarf в комментарии под программой.

Чтобы преобразовать файлы в видео, нужно скачать программу с GitHub и установить ее согласно инструкции, заархивировать все файлы, предназначенные для преобразования в видео, а далее запустить исполняемый файл, чтобы получить вариант для загрузки на YouTube. Для распаковки скачанных «роликов» нужно воспользоваться функцией dislodge.

Способ работает благодаря тому, что байты могут интерпретироваться как числа в диапазоне от 1 до 255. Это число может быть представлено пикселями, используя один из двух режимов: RGB или двоичный, что дает возможность преобразовать любой файл в видеоролик.

Разработчик DvorakDwarf пообещал вернуться к программе позже и доработать ее до более удобного вида. Если утилита получит широкое распространение, то он создаст мастер конвертации, упрощающий загрузку файлов на YouTube.