Зачем человек стал ходить на двух ногах

Предки человека начали ходить на двух ногах 3,2 миллиона лет назад, но зачем? С точки зрения биомеханики, это не самый удобный вид передвижения.
При необходимости вставать на задние лапы и даже ходить на них могут обезьяны и даже совершенно неприспособленные к этому собаки. Для человека прямохождение стало отличительной особенностью. Хотя это и неудобно. Четвероногие гораздо быстрее и устойчивее.
В чем же преимущество прямохождения? Стойка на двух ногах обеспечивает лучший обзор, позволяя быстрее заметить хищников и добычу, отмечает популяризатор науки Дэвид Беркович.
Кроме того, по его словам, ходьба на двух ногах освобождает руки. В них можно нести еду или другие предметы, а это важное эволюционное преимущество.
Вертикальное положение тела способствует терморегуляции. Людям было проще охладиться во время бега, чем четвероногим. Для жаркого климата Африки, где произошли люди, — это было очень важно.
ВЕРЕЩАГИННе оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.
GammiPluhЗеленский вообще не источник достоверной информации... птица говорун с планеты Блук
GammiPluhТы опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...
big-bigУ янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!