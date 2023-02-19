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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Зачем человек стал ходить на двух ногах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © picryl.com / CC0

Предки человека начали ходить на двух ногах 3,2 миллиона лет назад, но зачем? С точки зрения биомеханики, это не самый удобный вид передвижения.

При необходимости вставать на задние лапы и даже ходить на них могут обезьяны и даже совершенно неприспособленные к этому собаки. Для человека прямохождение стало отличительной особенностью. Хотя это и неудобно. Четвероногие гораздо быстрее и устойчивее.

В чем же преимущество прямохождения? Стойка на двух ногах обеспечивает лучший обзор, позволяя быстрее заметить хищников и добычу, отмечает популяризатор науки Дэвид Беркович.

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Кроме того, по его словам, ходьба на двух ногах освобождает руки. В них можно нести еду или другие предметы, а это важное эволюционное преимущество.

Вертикальное положение тела способствует терморегуляции. Людям было проще охладиться во время бега, чем четвероногим. Для жаркого климата Африки, где произошли люди, — это было очень важно.

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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Не оскверняй добрый образ умной птицы подобным сравнением с дешёвой куклой на пальце.

GammiPluh

Зеленский вообще не источник достоверной информации... птица говорун с планеты Блук

GammiPluh

Ты опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!