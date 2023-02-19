Зачем человек стал ходить на двух ногах

Предки человека начали ходить на двух ногах 3,2 миллиона лет назад, но зачем? С точки зрения биомеханики, это не самый удобный вид передвижения.

При необходимости вставать на задние лапы и даже ходить на них могут обезьяны и даже совершенно неприспособленные к этому собаки. Для человека прямохождение стало отличительной особенностью. Хотя это и неудобно. Четвероногие гораздо быстрее и устойчивее.

В чем же преимущество прямохождения? Стойка на двух ногах обеспечивает лучший обзор, позволяя быстрее заметить хищников и добычу, отмечает популяризатор науки Дэвид Беркович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Биолог объяснил, зачем появился секс

Кроме того, по его словам, ходьба на двух ногах освобождает руки. В них можно нести еду или другие предметы, а это важное эволюционное преимущество.

Вертикальное положение тела способствует терморегуляции. Людям было проще охладиться во время бега, чем четвероногим. Для жаркого климата Африки, где произошли люди, — это было очень важно.