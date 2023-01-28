Биолог объяснил, зачем появился секс

Секс или половое размножение — дорогое и сложное занятие, непонятно зачем развившиеся в ходе эволюции. Но в его появлении есть глубокий смысл, считает доктор биологических наук Александр Владимирович Марков.

Многие организмы (эукариоты) отлично умеют размножаться без всякого секса, например, делением или почкованием. Значит секс (перекомбинирование генетического материала двух родителей) не обязателен для размножения. Зачем же он появился?

Эксперименты показали, что секс резко улучшает эволюционный потенциал организмов, помогая им быстрее избавляться от вредных мутаций и накапливать полезные, приводит Naked Science пояснение Маркова.

По его словам, секс позволяет отбору работать с отдельными генами, а не с целыми геномами. Это спасает от нескольких эволюционных проблем, сильно портящих жизнь бесполым организмам.

Возможно, эукариотический секс развился как закономерный итог поэтапного совершенствования более примитивных способов генетического обмена, характерных для прокариот, отметил ученый.