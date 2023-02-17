Как в Telegram сделать аватарку из смайлика

Новое обновление добавило в Telegram конструктор аватаров, позволяющий сделать собственное изображение профиля из библиотеки стикеров и смайликов.

Чтобы создать собственную аватарку в Telegram, нужно зайти в настройки изображения профиля, кликнуть на добавление фото (пиктограмм фотоаппарата с плюсиком) и нажать на «Выбрать эмодзи». Откроется конструктор.

В нем можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи. Анимированные изображения доступны только обладателям Premium, в бесплатной версии они останутся статичными.

Фото: © Sibnet.ru

На смартфоне нельзя отрегулировать размер вставленного эмодзи, но это возможность есть на компьютере. Конструктор аватаров доступен во всех последних версиях Telegram для GR, mac, iOS и Android.