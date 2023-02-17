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Как в Telegram сделать аватарку из смайлика

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Telegram
Фото: © Rubaitul Azad / Unsplash License

Новое обновление добавило в Telegram конструктор аватаров, позволяющий сделать собственное изображение профиля из библиотеки стикеров и смайликов.

Чтобы создать собственную аватарку в Telegram, нужно зайти в настройки изображения профиля, кликнуть на добавление фото (пиктограмм фотоаппарата с плюсиком) и нажать на «Выбрать эмодзи». Откроется конструктор.

В нем можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи. Анимированные изображения доступны только обладателям Premium, в бесплатной версии они останутся статичными.

Фото: © Sibnet.ru

На смартфоне нельзя отрегулировать размер вставленного эмодзи, но это возможность есть на компьютере. Конструктор аватаров доступен во всех последних версиях Telegram для GR, mac, iOS и Android.

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Хайтек #Софт #Как сделать
Как сделать
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну после такой заявочки вопрос о существовании Украины как государства закрыт

А потому что нетy...

Чтобы народ за вилы не схватился)

orangeraven

Бодливой корове бог рогов не дал...

nicollaich

Пусть пояснит за геноцид индейцев и ввоз афроамериканцев в качестве рабов.