День защитника Отечества уже давно стал аналогом 8 марта для парней. В этот день принято поздравлять всех мужчин и дарить на 23 февраля подарок. Это нетривиальная задача, если не ограничиваться носками и пеной для бритья. Мы собрали 100 оригинальных идей подарков на 23 февраля для мужа, папы, коллег, парня.

Выбрать, что подарить на 23 февраля трудно, если нужно поздравить сразу нескольких мужчин. Есть ограничения по бюджету и не всегда сразу приходят идеи — что именно дарить.

Есть несколько правил выбора подарка на 23 февраля. Главное, делать это нужно заранее, а не в последний день, чтобы перебрать разные идеи.

Для удобства составляем список всех, кого надо поздравить, и бюджет на каждого. Там же напротив каждого имени пишем варианты презента. Проще придумывать подарки для тех, кого хорошо знаешь. Но нужно — для всех.

«Когда я говорю о том, что нужно поинтересоваться, чем увлекается человек, приглядеться, что-то узнать о нем и проявить внимательность, я вижу вопросительные взгляды. А как вы хотели? Мы все живем разной жизнью, значит и интересы отличаются. Что влечет за собой факт — подарок не знак внимания, а признак вашей внимательности», — сказала Sibnet.ru специалист по этикету Екатерина Сартакова.

Поэтому не надо дарить на 23 февраля набор банных веников тем, кто не ходит в баню, или гантели не спортивному человеку.

Что подарить любимому на 23 февраля

Любимого мужчину женщина знает лучше всего. Но иногда это не решает задачу выбора подарка мужу или парню. Надо и в случае со своим мужчиной думать шире. Если бюджет презента зависит от возможностей, то полет фантазии не ограничен.

Вертолет на радиоуправлении Фото: © компания Syma

Мужу на 23 февраля можно подарить игрушку на радиоуправлении. Мало кто из парней признается, но в душе они остаются теми же детьми. Такой вещью муж или парень будут играть и хвастаться друзьям.

Модель для сборки тоже направлена на внутреннего мальчишку. Главное — выбрать вариант, интересный для любимого — самолет, танк, корабль или кассовый аппарат. С таким подарком можно потерять мужчину на несколько дней — он будет занят сборкой модели.

Модель для сборки мотоцикла «Урал» Фото: © компания Lemmo

Качественные беспроводные наушники — очевидный подарок на 23 февраля. Но с ним не прогадаешь, они нужны всем.

Виниловый проигрыватель или пластинки любимых исполнителей подойдут меломану, который уже начал собирать такую коллекцию, и очередная позиция им будет воспринята с радостью.

Виниловый проигрыватель Фото: © SunnyDays

Что еще подарить на 23 февраля мужу или парню? Только любимому можно вручить духи или туалетную воду. Для этого надо ориентироваться на его предпочтения: купить такой же флакон, как бывает у него всегда, или взять набор из маленьких пробников духов, чтобы мужчина мог найти себе новый аромат.

Еще 20 необычных идей подарков на 23 февраля любимому:

Кожаный ремень Домашние штаны или шорты Термос с датчиком температуры Портативный пылесос в машину Сертификат на курс массажа Шар предсказаний из «Теории большого взрыва» Настольная игра Сумка-холодильник Премиум-аккаунт в онлайн-кинотеатре Wink Ортопедическая подушка Многофункциональный рюкзак Набор приспособлений для барбекю Турка Фитнес-браслет Планшет Триммер Ионизатор воздуха Конструктор Коврик для мыши с беспроводной зарядкой Набор мясных деликатесов

Идеи подарков на 23 февраля коллегам

Если подарок выбирается заранее, то есть время присмотреться к коллегам поближе и аккуратно, издалека задать вопросы, чтобы понять, чем живет человек.

По словам специалиста по этикету дарить коллегам презенты личного характера не принято. Табу на нижнее белье, косметику, украшения.

Еще одна загвоздка — часто на 23 февраля коллегам дарят одинаковые подарки, особенно если в компании мужчин. Здесь угодить каждому не выйдет и придется выбирать универсальный и недорогой подарок. Это могут быть деловые подарки, например, ежедневники, подставки под ноутбук, игрушки-антистресс.

Кофемашина Фото: © gaggia

Иногда женская половина коллектива так и не может договориться о том, что подарить на 23 февраля коллегам недорогое, но нужное. В этом случае можно выбрать один подарок для всех. Это может быть хорошая кофемашина, турник в офис, настольный хоккей или дартс, билеты на матч или сертификаты в тир.

Еще 20 оригинальных идей подарков на 23 февраля коллегам:

Фляжка Внешний аккумулятор Будильник Флешка оригинального дизайна Бутылка для воды Солевая лампа Плед Набор качественного кофе в зернах Кистевой эспандер Мультитул Набор натуральных сладостей Вентилятор Книги нон-фикшн Компактная рация Ланчбокс Вентилятор Органайзер для кабеля USB-хаб Кардхолдер Карта мира и набор флажков

Что подарить папе на 23 февраля

В детстве дети дарят папе рисунки и самодельные открытки. Взрослые же предпочитают более существенные подарки.

При выборе презента для папы важно ориентироваться на его увлечения, вкусы и возраст. Папе можно подарить на 23 февраля недорогой презент, ценнее будет если подарок сразу найдет себе место и будет использоваться по назначению, а не пылиться на полке.

Метеостанция Фото: © LaCrosse

Метеостанция — хороший вариант презента для мужчины, который увлекается огородом или рыбалкой. Устройство показывает время, давление, предсказывает осадки. Особых технических знаний не требуется, а наблюдать интересно, можно даже сверяться с синоптиками и решать, чей прогноз правильнее.

Радиоприемник Фото: © Bamboowood

Радиопреемник — стильный и полезный подарок. Такой радиоприемник папа сможет брать в гараж, на дачу, рыбалку и слушать любимые радиостанции. Внутри бывают встроенные фонарь, солнечная батарея, слот для карты памяти, чтобы слушать любимую подборку песен.

Массажер — проявление заботы о папе, у многих начинаются проблемы с шеей или спиной. Вариантов достаточно много. Это может быть недорогой подарок на 23 февраля, а может и очень навороченный и дорогой гаджет.

Поясная сумка Фото: © MATRIX

Понравится рукастому главе семейства поясная сумка. В нее можно сложить необходимое для рыбалки или для ремонта. Инструменты будут защищены от пыли и влаги, и сэкономят время, чтобы не спускаться, например, с стремянки, чтобы принести еще что-то.

Еще 20 оригинальных идей подарков для папы:

Автоматический зонт Складной табурет Брелок для поиска ключей Галстук Подушка под спину Триммер Палатка Электрическая зубная щетка Тапочки Часы Электрогриль Чек-ап организма Набор для составления настойки Старый пленочный фотоаппарат Банный халат Кошелек Чехлы для авто Чайник Аромамасла для бани Бинокль

Что подарить мальчикам на 23 февраля

День защитника Отечества охватывает все возрасты мужчин, поэтому принято поздравлять мальчиков дома и коллективно в школе.

Сыну можно подарить что-то из списка его желаний, обычно дети активно выражают их. Это компьютерные, настольные и другие игры, фирменные кроссовки или гаджет.

Чаще всего родители задаются вопросом, что что можно подарить классу на 23 февраля. Это должны быть одинаковые, небольшие и недорогие презенты. Но при выборе подарка на 23 февраля мальчикам в классе не стоит сильно привязываться к армейской тематике и цветовой гамме. Детям это не близко, лучше брать что-то яркое, молодежное, в кричащих оттенках.

Сквиш Фото: © Сималенд

Современных мальчиков порадуют наборы сладостей, сквиши, 3D-пазлы, портативные колонки, попсокеты (аксессуар для телефона), наушники и головоломки.

Еще 20 оригинальных идей, что можно подарить классу на 23 февраля:

Фонарик Микроскоп Картина по номерам USBлампа Коврик для мышки Подставка для смартфона Набор комиксов Ручка с невидимыми чернилами Наборы для выжигания по дереву Проектор звездного неба Копилка Спортивная бутылка Именная кружка Набор для химических опытов Умные часы Радиоуправляемая игрушка Фотоаппарат мгновенной печати Неоновая вывеска для декора комнаты Графический планшет Смартфон

Оригинальные варианты подарков

Иногда кажется, что у мужчины есть все. Тогда надо дарить что-то сврхоригинальное. Черпать идеи можно отовсюду. Обойти магазины, особенно те, что специализируются на подарках.

Оригинальные подарки на 23 февраля могут быть дороже обычных, поэтому выбирать их надо тщательно, ориентируясь на слова мужчин.

Чтобы удивить мужчину, можно сделать подарок своими руками: написать в его честь оду, сделать стенгазету, собрать съедобный букет из мясных или рыбных продуктов, написать его портрет в образе полководца. Здесь все ограничатся мастерством дарящего.

20 оригинальных идей, что можно подарить мужчине на День защитника Отечества: