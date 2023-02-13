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Спасатели достали живого из-под завалов в Турции спустя неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Спасатели из России, Белоруссии и Киргизии вызволили человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения, сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасательная операция продолжалась более четырех часов в темное время суток. Врачи оказали медпомощь пострадавшему прямо внутри завала. В настоящее время пострадавший передан медикам.


Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией. В Турции погибли более 29,6 тысячи человек, пострадали свыше 80 тысяч. В Сирии погибли более 8,5 тысячи человек.

Первые российские спасатели прибыли в Турцию и в Сирию 7 февраля. Также в стране работают 23 иностранных отряда.

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ЧП #Происшествия #Стихии
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