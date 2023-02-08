НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Samsung Galaxy S23 сможет работать без аккумулятора

Источник:
Android Police
578 0
Samsung Galaxy S23
Фото: © Samsung

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 сможет работать напрямую от сетевого адаптера, не используя аккумулятор — это снизит негативное воздействие на батарею при длительной работе с ресурсоемкими приложениями, под которыми в основном подразумеваются игры.

Для этого игровая утилита Game Booster получит настройку Pause USB Power Delivery — при ее активации смартфон будет получать питание без задействования аккумулятора. Такая функция ранее встречалась в отдельных игровых смартфонах — например, моделях ASUS ROG.

Прямое питание имеет сразу несколько преимуществ — АКБ будет намного медленнее деградировать, как это происходит при многочисленных циклах быстрой перезарядки во время интенсивных игр.

Поскольку аккумулятор не будет нагреваться в процессе, сам процессор будет холоднее, что исключит явление троттлинга. Прямое подключение к розетке также позволяет почти полностью сохранить заряд батареи.

Наконец, если функция прямого питания активирована, Galaxy S23 будет потреблять всего 6 Вт, тогда как при параллельной зарядке аккумулятора эта цифра составляет 17 Вт. Единственное неудобство — обязательное наличие рядом розетки.

Еще по теме
Стартовали официальные продажи Realme 10 Pro
Apple разработает двустороннюю беспроводную зарядку для iPhone
Samsung представил новое поколение смартфонов и ноутбуков
Мобильные «заложники»: почему операторы поднимают тарифы
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
1104
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
1873
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
717
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
8063
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10352
1
Как выбрать
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
31.01.23, 09:20
1529
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
2786
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3492
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5556
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
7482
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Мобилизованных из Тувы отправят служить со своими после скандала
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

GammiPluh

Я вывернул ситуацию на изнанку (ведь так и поступили янки в свое время для "принуждения к миру" что было...

number10

Потери в живой силе у Украины очень расплывчатая цифра, их вообще ни кто не считает. Там убитыми примерно...