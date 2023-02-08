Samsung Galaxy S23 сможет работать без аккумулятора

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 сможет работать напрямую от сетевого адаптера, не используя аккумулятор — это снизит негативное воздействие на батарею при длительной работе с ресурсоемкими приложениями, под которыми в основном подразумеваются игры.

Для этого игровая утилита Game Booster получит настройку Pause USB Power Delivery — при ее активации смартфон будет получать питание без задействования аккумулятора. Такая функция ранее встречалась в отдельных игровых смартфонах — например, моделях ASUS ROG.

Прямое питание имеет сразу несколько преимуществ — АКБ будет намного медленнее деградировать, как это происходит при многочисленных циклах быстрой перезарядки во время интенсивных игр.

Поскольку аккумулятор не будет нагреваться в процессе, сам процессор будет холоднее, что исключит явление троттлинга. Прямое подключение к розетке также позволяет почти полностью сохранить заряд батареи.

Наконец, если функция прямого питания активирована, Galaxy S23 будет потреблять всего 6 Вт, тогда как при параллельной зарядке аккумулятора эта цифра составляет 17 Вт. Единственное неудобство — обязательное наличие рядом розетки.