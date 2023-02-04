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США введут ограничение цен на российские нефтепродукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

США с 5 февраля вводят потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте американского Минфина. Потолок в 100 долларов за баррель устанавливается на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, в 45 долларов — на более дешевые.

Евросоюз намерен с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, но одновременно ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны.

Кроме этого, с 5 февраля планируется ввести запрет на широкий спектр услуг, включая страхование судоходства и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками при транспортировке российских нефтепродуктов.

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Экономика #Недра и ТЭК
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