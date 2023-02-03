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Сексолог посоветовала парам начать интимную переписку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rawpixel Ltd / Attribution License

Интимная переписка поможет сложившимся парам и супругам рассказать о тайных желаниях, начать прелюдию до кровати или попробовать виртуальный секс, сообщила психолог-сексолог Каролина Путинцева.

«Стесняетесь рассказать партнеру о желаниях? Поможет переписка. Вы можете предложить игру, в которой вы описываете свои фантазии, но используете вымышленных персонажей. Ваш партнер активно поучаствует в этом. Так можно узнать реакцию на предполагаемый вариант сюжета», — написала в телеграм-канале сексолог.

Также интимная переписка добавить эксперимента в отношения. Можно завести секретный чат и отправлять тематические картинки, шутки, интимное видео, фото без одежды.

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«Можно начать прелюдию в секс-переписке. Можете начать на рабочем месте, в гостях, можно устроить жаркую переписку даже из соседней комнаты», — предложила Путинцева.

Еще один вариант – виртуальный секс. Даже если между мужем и женой сотни километров, такая переписка поможет быть близкими и получать оргазм на расстоянии друг от друга.

Главное соблюдать правила безопасности, лучше отправлять фото и видео так, чтобы были только фрагменты тела, на которых не было видно лицо или татуировки, на случай, если смартфон взломают.

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