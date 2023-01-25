НАВЕРХ

Умер спортсмен из песни Высоцкого

Источник:
Sibnet.ru
368 0
Траур, свечи
Фото: © U.S. Marshals Service

Сценарист, писатель и легкоатлет Герман Климов скончался 23 января на 82-м году жизни, он был героем песни Владимира Высоцкого, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Климов — входил в сборную СССР, становился призером чемпионата СССР и ряда международных соревнований по десятиборью и прыжкам в длину. Затем стал сценаристом, написал сценарии фильма «Спорт, спорт, спорт» и других.

Легкоатлет стал прообразом героя «Песенки про прыгуна в длину» Владимира Высоцкого.

«Он замечательный спортсмен, знаменитый наш прыгун в длину. Но у него несчастье (и у Тер-Ованесяна был этот грех): он все время переступает за доску, от которой отталкиваются, — и у него рекорды не засчитываются. А у него, если посчитать, были колоссальные результаты», — говорится в посвящении Высоцкого к словам песни в книге «Четыре четверти пути».


Еще по теме
Российские теннисисты столкнулись с хейтом на Australian Open
Губернатор оплатил судебные издержки гимнаста с буквой Z
Медведев нецензурно ответил болельщику на Australian Open
Чемпионка России по хай‑дайвингу погибла в автокатастрофе
смотреть все
Спорт #Летние виды #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Власти Украины не просто преступники, они по большому счёту отмороженные кровавые шизофреники. Таких...

mosquito__2010

Даже гимн как бы намекает что Украине вилы.

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...

Nik3316

он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...