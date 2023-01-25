Умер спортсмен из песни Высоцкого

Сценарист, писатель и легкоатлет Герман Климов скончался 23 января на 82-м году жизни, он был героем песни Владимира Высоцкого, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.



Климов — входил в сборную СССР, становился призером чемпионата СССР и ряда международных соревнований по десятиборью и прыжкам в длину. Затем стал сценаристом, написал сценарии фильма «Спорт, спорт, спорт» и других.



Легкоатлет стал прообразом героя «Песенки про прыгуна в длину» Владимира Высоцкого.



«Он замечательный спортсмен, знаменитый наш прыгун в длину. Но у него несчастье (и у Тер-Ованесяна был этот грех): он все время переступает за доску, от которой отталкиваются, — и у него рекорды не засчитываются. А у него, если посчитать, были колоссальные результаты», — говорится в посвящении Высоцкого к словам песни в книге «Четыре четверти пути».