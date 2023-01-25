Дава анонсировал проект с Ларисой Долиной

Блогер Дава и Лариса Долина планируют совместную работу, что именно это будет, артисты пока держат в секрете.

Давид Манукян в последнее время пропал из соцсетей и мало делился творческими планами. Во вторник он опубликовал фото с Ларисой Долиной с интригующим посланием.

«В этом году будет очень много всего интересного. А пока накидайте нам с прекрасной Ларисой Александровной, лайков и хороших комментариев. И мы скорее покажем, что планируем для вас», — написал Дава в телеграм-канале.

Если речь идет о совместном треке, то Дава окажется одним из немногих счастливчиков, с которым народная артистка согласилась поработать. Дело в том, что Долина чаще критикует поющих блогеров. Она считает, что без музыкального образования в шоу-бизнесе делать нечего.