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Дава анонсировал проект с Ларисой Долиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал блогера Давы

Блогер Дава и Лариса Долина планируют совместную работу, что именно это будет, артисты пока держат в секрете.

Давид Манукян в последнее время пропал из соцсетей и мало делился творческими планами. Во вторник он опубликовал фото с Ларисой Долиной с интригующим посланием.

«В этом году будет очень много всего интересного. А пока накидайте нам с прекрасной Ларисой Александровной, лайков и хороших комментариев. И мы скорее покажем, что планируем для вас», — написал Дава в телеграм-канале.

Если речь идет о совместном треке, то Дава окажется одним из немногих счастливчиков, с которым народная артистка согласилась поработать. Дело в том, что Долина чаще критикует поющих блогеров. Она считает, что без музыкального образования в шоу-бизнесе делать нечего.


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