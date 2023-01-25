МИД заявил о планах США нанести России стратегическое поражение

США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение, заявили в российском МИД, комментируя слова представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад пересек «еще не все красные линии».

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД России Сергей] Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом», — сказали ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. «Не замечать реальность невозможно», — подчеркнули в дипведомстве.

Полянский ранее в беседе с американскими СМИ выразил мнение, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но при этом «пересечены еще не все красные линии».