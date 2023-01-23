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Российские издательства применят ИИ для озвучивания аудиокниг

Источник:
Sibnet.ru
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Человек прослушивает аудиокнигу на смартфоне
Фото: © Kenny Eliason / Unsplash License

Книжные сервисы «ЛитРес» и «Строки» планирую масштабное применение нейросетей для создания аудиокниг. В перспективе это должно удешевить и ускорить озвучивание книг, однако технология еще недостаточно совершенна и может даже отпугнуть слушателей.

Директор департамента по развитию контента «ЛитРес» Евгений Селиванов сообщил, что компания уже на протяжении двух лет занимается внедрением озвучивания аудиокниг искусственным интеллектом. 

«Такую озвучку мы запустили еще осенью 2020 года, но активно использовать начали осенью 2022 года. Она основана на технологии распознавания и синтеза речи SpeechKit, на которой работает голосовой помощник "Алиса"», — цитирует «Коммерсант» Селиванова.

Представители книжного сервиса «Строки», принадлежащего «МТС», рассказали «Коммерсанту», что в 2023 году намереваются озвучить более 10 тысяч книг с помощью ИИ. Но они будут использовать другую технологию — Audiogram. Он умеет расставлять ударения и паузы, использовать вопросительные, побудительные и другие интонации.

Озвучивание с помощью нейросети значительно ускоряет и удешевляет процесс создания аудиокниги. Однако на текущий момент они несовершенны и не могут нормально озвучить некоторые интонации или обороты речи. Это делает их неподходящими для работы с некоторыми видами литературы.

Руководитель аудиопроектов Alpina Digital Николай Боронин рассказал «Коммерсанту», что даже самый хороший ИИ не может полноценно заменить диктора. Иногда несовершенство электронного голоса способно отпугнуть слушателя, и он начнет избегать проектов, озвученных нейросетью.

Технологии озвучивания аудиокниг с помощью нейросетей уже активно применяются Apple. В AppStore появились книги «Рассказанные Apple Books», пока доступен ограниченный список литературы и два «диктора» на выбор.

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