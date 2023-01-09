Apple представила аудиокниги, озвученные нейросетью

В цифровом магазине Apple появились аудиокниги, записанные с помощью нейросетей. Они получили отметку «Рассказанные Apple Books».

Книги озвучены двумя цифровыми дикторами «Мэдисоном» и «Джексоном», но каждое произведение доступно только в одном варианте начитки. Издание ArcTechnica прослушало несколько записей и отметило высокое качество работы, однако есть и недостатки.

В спокойном и ровном повествовании нейросеть практически неотличима от живого человека, однако она явно испытывает проблемы с выражением эмоций и произношением некоторых названий городов.

Применение нейросетей для озвучки книг позволит сократить расходы на работу профессиональных чтецов и постобработку записей. Искусственный интеллект делает это намного быстрее, что позволяет сформировать аудиобиблиотеку в короткие сроки.

Аудиокниги представлены пока только на английском языке. Чтобы просмотреть список всей доступной литературы озвученной нейросетью, нужно в поиске Apple Books ввести запрос «AI narration».