Банк России выпустил мобильную игру про инопланетян‑экономистов

Банк России выпустил мобильную игру «Экономикум» для iOS и Android. В ней игрокам предстоит наладить экономический баланс на далекой планете и общаться с ее жителями. Наградой за успех послужит почетный межгалактический диплом.

«Добро пожаловать на необыкновенную планету Инфурсию! Здесь было очень здорово, пока не налетела межгалактическая пыль и не усыпила местное население на двести лет. Два века бездействия разрушили экономику планеты. Надо спасать!», — говорится в описании игры.

Игрокам предстоит справиться с глобальной экономической катастрофой, бороться с инфляцией, развитием бизнеса на планете и следить за довольством населения — расы локусов, отличающейся довольно капризным характером.

Фото: © Банк России

Скачать «Экономикум» можно в AppStore для iOS и RuStore для Android. Игра бесплатна, но имеет возрастное ограничение 16+.