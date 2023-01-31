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Как выиграть суперигру «Недели в стиле Smart»

Источник:
Sibnet.ru
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Суперприз «Недели в стиле Smart» достанется игроку, набравшему наибольшее количество баллов в суперигре за весь игровой период. Но что будет в суперигре и как добиться максимального результата?

«Неделя в стиле Smart» — часть игрового марафона, организованного Sibnet.ru совместно с Ростелеком. «Умная» неделя длится с понедельника по воскресенье (30 января — 5 февраля). 

Игровая задача участников — выполнять задания, зарабатывая таким образом игровую валюту — смарты, а затем покупать на них умные устройства, чтобы автоматизировать дом с несколькими локациями. У каждого игрока есть шкала прогресса автоматизации, когда прогресс достигает 70%, открывается суперигра. 

Как заработать больше смартов

Суперигра содержит одно задание — собрать 42 смысловые пары за ограниченное время. Логика пар разная — образная, ассоциативная, прямая, лингвистическая. Баллы в суперигре начисляются:

— за каждую правильную пару (разное количество в зависимости от сложности)
— за скорость (каждая сэкономленная секунда прибавит баллы к результату)
— за 100% прогресса в основной игре (добавляются 300 баллов)

Выполнить суперзадание с одной попытки сложно. Желательно попробовать несколько раз, чтобы понять логику. Однако игроку дается только одна попытка в суперигре в сутки. Как быть?

Чем раньше участник достигнет суперигры, тем больше у него будет попыток в суперигре. Например, если прогресс достиг 70% в четверг, то получит четыре попытки вы полнить суперзадание — в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, чтобы улучшит результат. А если суперигра откроется только в воскресенье, то будет только одна попытка. 

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