Как заработать больше смартов в игре Sibnet.ru?

Игроки «Недели в стиле Smart» должны зарабатывать игровую валюту — смарты, чтобы обставлять виртуальный дом умными устройствами. Чем больше устройств, тем ближе победа, а значит быстрее надо получить как можно больше смартов. Но как это сделать?

Смарты выдаются за верные ответы на игровые вопросы. На каждые сутки в базе игры зарезервировано определенное количество вопросов. Участникам они становятся доступны по три штуки несколько раз в день с интервалом не менее, чем три часа.

В этом и кроется главный лайфхак заработка смартов. Если зайти в игру только ближе к ночи, то можно успеть ответить только на три вопроса, остальные задания текущего дня для такого игрока сгорят.

Начинать играть лучше с 00.01. Тогда за сутки будет больше игровых попыток. Если ответы будут верными, то участник сможет быстрее копить смарты и покупать за них нужные устройства и увеличивать свой игровой прогресс.

Суперприз всей игры — комплект «Умный дом» Ростелекома. Среди дополнительных призов — TWS-наушники, беспроводная мышь, док-станция, универсальный адаптер, водородная бутылка для воды и другие гаджеты.