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Как заработать больше смартов в игре Sibnet.ru?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Игроки «Недели в стиле Smart» должны зарабатывать игровую валюту — смарты, чтобы обставлять виртуальный дом умными устройствами. Чем больше устройств, тем ближе победа, а значит быстрее надо получить как можно больше смартов. Но как это сделать?

Смарты выдаются за верные ответы на игровые вопросы. На каждые сутки в базе игры зарезервировано определенное количество вопросов. Участникам они становятся доступны по три штуки несколько раз в день с интервалом не менее, чем три часа. 

В этом и кроется главный лайфхак заработка смартов. Если зайти в игру только ближе к ночи, то можно успеть ответить только на три вопроса, остальные задания текущего дня для такого игрока сгорят.

Начинать играть лучше с 00.01. Тогда за сутки будет больше игровых попыток. Если ответы будут верными, то участник сможет быстрее копить смарты и покупать за них нужные устройства и увеличивать свой игровой прогресс.

Суперприз всей игры — комплект «Умный дом» Ростелекома. Среди дополнительных призов — TWS-наушники, беспроводная мышь, док-станция, универсальный адаптер, водородная бутылка для воды и другие гаджеты.

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Топ комментариев

MuCbE

Евреям бы это объясняли во время холокоста. Жаль тогда либерах не было. Они бы им объяснили что это все...

nicollaich

Сколько лет нато держало фигу в кармане. Эх, прорвало.

Disobedient

Дети майдана, дикий народ це европейцы)))

Egorka72

Вот я не понял... Твиттер в России заблокирован ,а Медведев в нём посты пишет.. как так?