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Телевизоры Sony смогут блокировать пиратские фильмы

Источник:
Sibnet.ru
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Пульт от телевизора
Фото: © Glenn Carstens-Peters / Unsplash License

Sony запатентовала технологию блокировки пиратского контента на телевизорах. Операционная система ТВ сможет распознавать нелегальные фильмы и всячески мешать просмотру: останавливать воспроизведение, занижать качество или отказываться воспроизводить.

Надстройка операционной системы будет распознавать не сами фильмы, а источники, сообщает IT Home со ссылкой на текст патента. В ОС будут вшиты данные о пиратских сайтах и, в случае обнаружения подключения к ним, телевизор начнет мешать просмотру.

Как только стороннее телевизор получает доступ к ресурсам черного списка, система начнет активно препятствовать воспроизведению контента. Она будет уменьшать разрешение, нерегулярно приостанавливать просмотр и делать его максимально неудобным.

В компании рассчитывают, что подобные меры сделают просмотр пиратского контента неприятным и он со временем начнет вызывать у зрителей отвращение, что станет стимулом к использованию легальных источников. Однако патент не предполагает преград при воспроизведении с флешки или по DHCP с компьютера.

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Пока это всего лишь патент и о его применении в предстоящих моделях телевизоров не сообщается. Ожидается, что подобная антипиратская мера может потреблять слишком много системных ресурсов и сильно влиять на работоспособность телевизоров.

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pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !