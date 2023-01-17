Телевизоры Sony смогут блокировать пиратские фильмы

Sony запатентовала технологию блокировки пиратского контента на телевизорах. Операционная система ТВ сможет распознавать нелегальные фильмы и всячески мешать просмотру: останавливать воспроизведение, занижать качество или отказываться воспроизводить.

Надстройка операционной системы будет распознавать не сами фильмы, а источники, сообщает IT Home со ссылкой на текст патента. В ОС будут вшиты данные о пиратских сайтах и, в случае обнаружения подключения к ним, телевизор начнет мешать просмотру.

Как только стороннее телевизор получает доступ к ресурсам черного списка, система начнет активно препятствовать воспроизведению контента. Она будет уменьшать разрешение, нерегулярно приостанавливать просмотр и делать его максимально неудобным.

В компании рассчитывают, что подобные меры сделают просмотр пиратского контента неприятным и он со временем начнет вызывать у зрителей отвращение, что станет стимулом к использованию легальных источников. Однако патент не предполагает преград при воспроизведении с флешки или по DHCP с компьютера.

Как запустить фильм с компьютера на телевизоре

Пока это всего лишь патент и о его применении в предстоящих моделях телевизоров не сообщается. Ожидается, что подобная антипиратская мера может потреблять слишком много системных ресурсов и сильно влиять на работоспособность телевизоров.