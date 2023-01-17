За кем охотятся работодатели в 2023 году?

Демографическая ситуация и проведение СВО, отголоски пандемии — все это серьезно повлияло на российский рынок труда. Кого активно ищут работодатели в 2023 году и кто чаще откликается на вакансии?

Женская доля

Женщины «захватили» рынок труда в профессиях, не связанных с тяжелым физическим трудом. Так, по данным компании SuperJob доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на пять–шесть процентных пунктов среди специалистов по тестированию ПО, менеджеров по продажам, курьеров и комплектовщиков.

Во всех профессиональных группах вырос средний возраст соискателей-мужчин. Это произошло за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. Аналитики связывают это с тем, что мужчины призывного возраста реже готовы менять работу, в том числе из-за наличия отсрочки от мобилизации и стабильности предприятия.

«Так, системные администраторы, инженеры контрольно-измерительных приборов и аппаратуры и механики "постарели" сразу на три года, охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ — на два года», — цитируют «Известия» исследование SuperJob.

Только программисты стали исключением: средний возраст претендентов на эти вакансии за девять месяцев 2022 года снизился с 38 до 37 лет, выросла доля соискателей до 24 лет. На рынке IT заметна тенденция поиска программистов из регионов для удаленной работы. Преимущество в борьбе за квалифицированные кадры будет у компаний, предоставляющих отсрочку от частичной мобилизации.

Кто нужен?

Ключевое влияние на рынок труда в 2023 году будут оказывать изменения в экономике, перераспределение цепочек поставок, дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса, рассказала главный эксперт по рынку труда рекрутинговой компании HeadHunter Наталья Данина.

Усилится востребованность и сотрудников, способных выполнять вспомогательные производственные функции: специалистов по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технических кадров для запуска новых производственных процессов и линий, полагает эксперт. Конкуренция на вакансии для них крайне низкая — всего два человека на место.

#Карьера Как презентовать себя работодателю

Тенденции на расширение штата промышленных предприятий подтвердили и специалисты ВНИИ труда Минтруда России. Востребованы инженеры-конструкторы, проектировщики, инженеры-программисты, технологи — те, кто организует и выстраивает новые производственные процессы.

Высок интерес к специалистам по международной логистике, прежде всего со знанием китайского языка и умением работать в условиях параллельного импорта, отметила Данина.

Просчитать риски

«На фоне структурной трансформации вырос спрос на риск-менеджеров, на управленцев, знающих специфику отраслей и новых рынков сбыта, где намечается рост», — отметил специалист ВНИИ труда.

В числе сфер с заметным дефицитом кадров Наталья Данина выделила консалтинг, где на десять вакансий приходится одно резюме. Зарплаты в этой отрасли растут рекордными темпами: на 24% ежегодно.

В условиях сохранения неопределенности бизнесу нужны специалисты, способные комплексно оценивать и прогнозировать все возможные сценарии для адаптации или корректировки стратегий.

Среди профессий, которые останутся востребованными в 2023 году, аналитики называют специалистов по информационной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры. Их мало, поэтому за такими кандидатами компании буквально охотятся.